Saisonfinale in der ELF Wie Frankfurt Galaxy Rhein Fire gefährlich werden kann

Am Sonntag steigt der große Showdown in der European League of Football (ELF): Die alten Rivalen Frankfurt Galaxy und Rhein Fire treffen aufeinander und spielen um die Krone in der Western Conference. Die ohnehin immer stimmungsvolle PSD Bank Arena in Frankfurt ist mit 9000 verkauften Tickets schon jetzt bestens gefüllt, zusätzliche Blöcke wurden aufgemacht. Der Wetterbericht sieht auch gut aus. Der Rahmen für das sportliche Highlight der regulären Saison ist bestens.