2022 ohne Sieg, nun im Finale Stuttgart Surge weiß genau, wie man große Spiele gewinnt

Dieser Sieg hat bewiesen, was die Surge in diesem Jahr so besonders macht: Mit Neuman und vielen Spielern, die im Football in Deutschland und Europa schon so ziemlich alles gesehen haben, verfügen die Stuttgarter über eine Menge Erfahrung auf höchstem Niveau und auch in Play-off-Spielen, in denen es eng wird und ein Top-Gegner wartet.