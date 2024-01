Kracher, heim und auswärts, Bye-Weeks Diese Punkte fallen auf bei Rhein Fires Spielplan 2024

Und so auswärtslastig die erste Hälfte der Saison für Rhein Fire ausfällt, so heimlastig sieht die zweite Hälfte aus. Ab Woche 7 gibt es nur noch eine Partie in der Fremde: eben in Week 8 besagtes Duell in Hamburg. Der Rest sind Heimspiele oder Bye-Weeks (Week 11 und 14). Neu im Spielplan: Es gibt keine Bye-Week mehr, in der alle Teams spielfrei haben. Die spielfreien Termine verteilen sich für die Franchises über den kompletten Spielplan.