Nominierung der ELF Spieler und Trainer von Rhein Fire winken individuelle Auszeichnungen

Jadrian Clark hat eine stets freundliche, aber auch bestimmte Art, auszudrücken, wie wenig ihn individuelle Statistiken interessieren. Für den Quarterback von Rhein Fire zählt nur der Teamerfolg. Wenn er am 23. September von der European League of Football (ELF) als wertvollster Spieler (MVP) der Saison ausgezeichnet wird, dann dürfte er den Preis natürlich gern entgegen nehmen, sich bei seinen Coaches sowie Mitspielern bedanken und direkt danach auf das anstehende Finale verweisen, das viel wichtiger sei. So jedenfalls der Optimalfall.