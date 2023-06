32.500 Football-Fans Rekordkulisse sieht Rhein Fires Sieg in Hamburg

Apropos gute Feldposition: Die hatte Fire nach dem Kickoff im Anschluss an das 3:7 auch, weil Omari Williams den Ball bis an die eigene 48-Yard-Linie trug. Auch diese wurde verwertet: Clark warf am Ende über zwölf Yards zu Tight End Florian Eichhorn. Mitte des zweiten Viertels stand es somit 14:3 für Rhein Fire. Im anschließenden Ballbesitz konnten die Sea Devils erneut bis tief in die gegnerische Hälfte vordringen und diesmal belohnten sich sich mit einem Touchdown: Nachdem der Lauf in die Endzone von Haire wegen eines Haltens noch zurückgepfiffen wurde, war sein Pass kurz darauf zu Madin Cerezo makellos, wodurch Hamburg auf 9:14 verkürzte (der Extrapunkt war nicht gut).