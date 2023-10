Headcoach wird auch „President“ Rhein Fire verlängert mit Tomsula, Weidinger und Kent

Darüber hinaus verkündete Rhein Fire die Vertragsverlängerung mit den zwei weiteren US-Coaches: Auch Offense Coordinator Andrew Weidinger und Defense Coordinator Richard Kent bleiben der Franchise im kommenden Jahr erhalten. Weidinger war in der abgelaufenen Saison für die starke Offensive bei Rhein Fire verantwortlich, die in zwölf ELF-Spielen 540 Punkte erzielen konnte – und so 115 Zähler mehr verbuchte als die zweitbeste Offensive (Munich Ravens: 425 Punkte). Weidinger wurde von der ELF als „Offense Coordinator of the Year“ ausgezeichnet.