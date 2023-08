Perfekte Saison hält an Rhein Fire überzeugt beim Sieg in München

Es waren 30 Grad im Stadion des Fußball-Drittligisten Spielvereinigung Unterhaching. Und die Fußballer hatten am Vortag der American Football-Begegnung noch im heimischen Stadion den SSV Ulm bezwungen. Da blieb keine Zeit mehr, die Fußball-Linien vom Rasen zu entfernen, so dass es vor beiden Endzonen eine Massierung weißer Striche gab. Die Strafräume der Fußballer harmonierte nicht so wirklich mit den Zehn-Yards- und Goalline-Markierungen der Footballer. Davon ließen sich aber die Rhein-Fire-Akteure nicht irritieren. Die Abwehr der Düsseldorfer war spätestens mit Beginn des zweiten Viertels „on fire“. Ravens-Spielgestalter Chad Jeffries hatte kaum Zeit, ein effektives Angriffsspiel aufzuziehen. Einzig das Zusammenspiel mit Markell Castle, dem besten Passempfänger der gesamten Liga, funktionierte. Ganz besonders Rhein Fires Alejandro Fernandez Nieto tauchte immer wieder in Jeffries direkten Gesichtsfeld auf, setzte den Munich-Quarterback aber nicht nur psychologisch unter Druck, sondern griff auch immer wieder beherzt zu und vereitelte so kontrollierte Angriffsaktionen. Das führte dazu, dass die Münchner Angriffsbemühungen maximal mit drei Punkten für ein Fieldgoal endeten. Nur einmal gelang es den „Raben“, den Ball in die Endzone der Düsseldorfer zu bringen. Dafür verantwortlich war das „magische Duo“ Jeffries und Castle.