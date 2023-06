Rhein Fire nach Sieg selbstkritisch „Gibt viel, was wir reparieren müssen“

Was folgte, war der erste konsequent vorgetragene Fire-Offensiv-Spielzug. Runningback Daniel Rennich legte die ersten fünf Yards zurück, bevor Clarke mit seinem 44-Yard-Pass auf Robitaille das erste „Big Play“ der Gäste in Szene setzte. Ein kurzer Pass auf Patrick Poetsch, der mit einem kurzen Lauf über rechts den Ball in die Sea-Devils-Endzone bugsierte, brachte nach dem Touchdown die Gäste mit 6:0 Punkten in Führung. Sebastian van Santen glückte der anschließende Schuss durch die Goalposts (PAT). Die Nervosität war verflogen. „Wir hatten einen unglücklichen Start mit der Interception, aber wir haben weitergemacht und uns nur auf uns fokussiert“, meinte Jadrian Clark.