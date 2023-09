„Fühlen mit ihm“ Rhein Fire muss im Finale auf Fernandez verzichten

Jim Tomsula hat es am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Finale der European League of Football am Samstag gegen Stuttgart Surge bestätigt: Alejandro Fernandez wird weiterhin ausfallen und nicht spielen können. „Er wird nicht bereit sein. Wir fühlen mit ihm. Er hatte ein hervorragendes Jahr und ist ein guter Typ“, sagte Rhein Fires Head Coach.