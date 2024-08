Starker Toonga, gnadenlose Defense Rhein Fire lässt Hamburg Sea Devils im Heimspiel keine Chance

Flamur Simon, Marius Kensy, Aaron Donkor, Omari Williams – und im Grund die gesamte Defense von Rhein Fire: Sie sind die Basis des Erfolgs des amtierenden Champions der European League of Football. Die Abwehr des Düsseldorfer American Football Franchises tackeled einfach alles in kürzeste Zeit weg, was versucht, den Football in Richtung Fire-Endzone zu bewegen. Das bekamen am Sonntag die Hamburg Sea Devils in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg deutlich zu spüren.