Fast alle Spieler fit Rhein Fire ist zum Finale Gast im eigenen Stadion

Es wirkt wie das achte Heimspiel für Rhein Fire in der Saison der European Legue of Football (ELF). Das Finale um die Meisterschaft gegen Stuttgart Surge wird am Sonntag (15.30 Uhr, hier im Livestream) wie die sieben vorhergegangenen Heimspiele in der Arena in Duisburg gespielt. Doch anders als siebenmal zuvor sind die Fire-Aktiven Gäste im eigenen Stadion. „Die ELF organisiert alles. Wir haben auch keinen Zugriff auf Tickets. Auch alle Einnahmen gehen an die Liga. Die einzelnen ELF-Franchises bekommen nach einem Verteilungsschlüssel ein bisschen was ab“, erläutert Rhein-Fire-Sprecher Martin Wagner. „Die Einnahmen hätte ich gerne auf unserem Konto. Die Hütte ist ja voll.“ Selbst Rhein-Fire-Teilhaber Wagner musste für seinen Platz im Stadion das Portemonnaie öffnen und zahlen. „Wir von Rhein Fire durften eine Loge für das Finale kaufen. Deshalb können wir auch keine Ticketanfragen bedienen“, verrät der Fire-Sprecher. „Im Gegenzug wollte die Liga aber jede Menge Hilfe von uns.“