Sechstes Heimspiel weiter offen Internationales Spiel der ELF findet ohne Rhein Fire statt

Ein Heimspiel muss also sowieso woanders gespielt werden, Rhein Fire ist der Zuschauermagnet der Liga und auch sportlich zuletzt das Nonplusultra gewesen. Passt alles, oder? Nein. Wie die ELF am Mittwoch bekannt gab, spielen die Madrid Bravos in Kroatien gegen die Hamburg Sea Devils. Gespielt wird in Sibenik. Hauptgesellschafter des dortigen Fußballvereins ist das Unternehmen von ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica. Das Stadion Šubićevac fasst 8000 Zuschauer. Gespielt wird am 24. August und damit am letzten Wochenende der regulären Saison.