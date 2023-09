Sieben neue Rekorde Rhein Fire, der Zuschauermagnet

Den Zuschauerschnitt von 10.000 hat Rhein Fire in der beendeten regulären Saison der European League of Football knapp verpasst. Rund 9800 Fans kamen im Schnitt in die Schauinslandreisen-Arena. Das ist der klar beste Wert der Liga. Auf Rang zwei kommt Hamburg mit gut 8200 Fans. Frankfurt auf Rang drei hat einen Schnitt von rund 6700.