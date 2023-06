Zweiter Spieltag der ELF Zehn Dinge über Rhein Fires Gegner Hamburg Sea Devils

Nach dem überzeugenden Auftaktsieg gegen Frankfurt Galaxy (33:9) steht für Rhein Fire direkt das nächste Highlight in der European League of Football (ELF) an. Es geht zu den Hamburg Sea Devils und damit ins Volksparkstadion, wo die Franchise erstmals ein ELF-Spiel austrägt. Um die 30.000 Zuschauer werden erwartet. Es wird eine große Football-Party, auf und neben dem Rasen.