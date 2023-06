„Wird fantastisch“ Rhein Fire reist zum Rekordspiel nach Hamburg

Das ist allerdings noch nichts im Vergleich mit dem, auf was sich das Düsseldorfer Football Franchise am Sonntag bei den Hamburg Sea Devils einstellen muss. Im Hamburger Volksparkstadion werden nach Schätzungen der ELF bis zu 30.000 Zuschauer erwartet. Damit hätten die Hanseaten bei ihrer Saison-Heimpremiere mehr Zuschauer als in den sechs Partien der vergangenen Saison zusammen. Damals kamen 21.486 Zuschauer zu den Sea Devils-Spielen, was einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von 3681 entspricht.