ELF-Champions Rhein Fire feiert Meisterschaft im Düsseldorfer Rathaus

Oberbürgermeister Stephan Keller nahm Team in Empfang und sagte: "Mit dem großartigen Erfolg von Rhein Fire in der European League of Football ist Düsseldorf zur Football-Hauptstadt Europas geworden. Damit tritt das Team in die Fußstapfen der legendären Rhein-Fire-Mannschaft, die vor 25 Jahren den World Bowl in der damalgen NFL Europe gewann und 1998 hier in Düsseldorf das Football-Fieber grassieren ließ.“