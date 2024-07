Machtdemonstration vor über 10.000 Zuschauern Rhein Fire dominiert die Paris Musketeers im ELF-Spitzenspiel

Fire hat bereits zwei Spiele mehr ausgetragen und führte die Conference mit 8:1 Siegen an. Es war also so etwas wie das „Finale um die Conference-Meisterschaft“. Für Spannung schien gesorgt. Doch Rhein Fire machte die Musketeers-Siegeshoffnungen in der Arena in Duisburg vor mehr als 10.000 Zuschauern schnell zunichte. Am Ende stand ein nie gefährdeter 38:6-Heimsieg.