Rhein Fire ist dabei So laufen die Play-offs in der ELF

Das Ziel für alle 17 Teams der European League of Football ist das Finale am 24. September in Duisburg. Dazu gehört selbstredend auch Rhein Fire. Um dabei zu sein, mussten zunächst zwölf reguläre Saisonspiele innerhalb von 14 Wochen möglichst erfolgreich bestritten werden, um sich ein Play-off-Ticket zu sichern. Dort geht es dann im K.o.-Modus um das Finale.