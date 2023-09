Rhein Fire ist dabei So laufen die Play-offs in der ELF

Düsseldorf · Die European League of Football (ELF) hat 2023 erstmals sechs Play-off-Plätze vergeben. Zunächst geht es um den Einzug ins Halbfinale, in dem zwei Teams bereits sicher stehen. So ist der aktuelle Stand.

16.09.2023, 17:01 Uhr

Rhein Fires Sergej Kendus (M.) läuft mit dem Ball. Foto: Rhein Fire/Justin Alexander Derondeau

Das Ziel für alle 17 Teams der European League of Football ist das Finale am 24. September in Duisburg. Dazu gehört selbstredend auch Rhein Fire. Um dabei zu sein, mussten zunächst zwölf reguläre Saisonspiele innerhalb von 14 Wochen möglichst erfolgreich bestritten werden, um sich ein Play-off-Ticket zu sichern. Dort geht es dann im K.o.-Modus um das Finale. Alle Infos zum Play-off-Heimspiel von Rhein Fire Zeitpunkt, Tickets, Programm Alle Infos zum Play-off-Heimspiel von Rhein Fire Sechs Mannschaften haben die Play-offs erreicht. Diese sechs Teilnehmer ermitteln sich aus den drei Siegern der Conferences sowie den danach drei besten Teams nach Siegen und Niederlagen. Bei gleicher Anzahl an Siegen und Niederlagen gibt es acht verschiedene Wege („Tiebreaker“), um das bessere Team zu ermitteln - bis hin zum Münzwurf (siehe unten). Infos Das sind die Spielorte der European League of Football Infos Foto: Rhein Fire/Justin Alexander Derondeau Alle Play-off Teilnehmer erhalten je nach Leistung in ihrer regulären Saison einen Rang, der „Seed“ genannt wird. Die Conference-Sieger erhalten Seed 1 bis 3, die drei weiteren Teilnehmer 4 bis 6. Die beiden besten Conference-Sieger, also Seed 1 und 2, stehen automatisch im Halbfinale und haben dort Heimrecht. Am Wildcard-Weekend trifft Seed Nummer 3 zuhause auf Seed 6, Seed 4 empfängt Seed 5. Der niedrigste verbleibende Seed spielt dann im Halbfinale bei Nummer 1, der andere bei Nummer 2. Nach 14 Wochen der ELF ergibt sich folgendes Bild: Wildcard-Wochenende

9. September, 15.15 Uhr: #4 Frankfurt Galaxy (10-2) - #5 Berlin Thunder (8-4) 20:3

10. September, 14.15 Uhr: #3 Stuttgart Surge (10-2) - #6 Panthers Wroclaw (8-4) 37:14 Halbfinale

16. September, 14.15 Uhr: #2 Vienna Vikings (12-0) - #3 Stuttgart Surge (10-2) 33:40

17. September, 14.15 Uhr: #1 Rhein Fire (12-0) - #4 Frankfurt Galaxy (10-2) Finale

24. September, 15.30 Uhr: Stuttgart Surge - Sieger Halbfinale 2 Eliminiert: Leipzig Kings, Milano Seamen, Prague Lions, Fehervar Enthroners, Barcelona Dragons, Cologne Centurions, Helvetic Guards, Hamburg Sea Devils, Paris Musketeers, Raiders Tirol, Munich Ravens Die Tiebreaker bei gleichem Sieg-Niederlagen-Verhältnis: Direkter Vergleich Punktedifferenz im direkten Vergleich Erzielte Punkte im direkten Vergleich Erzielte Auswärtspunkte im direkten Vergleich Punktedifferenz insgesamt Erzielte Punkte Erzielte Auswärtspunkte Münzwurf Die Punkte eins bis vier kommen natürlich nur in Frage, wenn es ein direktes Duell gegeben hat.

