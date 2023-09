Halbfinale steht fest Rhein Fire empfängt erneut Frankfurt Galaxy

Die Frankfurter hatten sich bereits am Samstag mit 20:3 gegen Berlin Thunder durchgesetzt. Das Spiel war von medizinischen Notfällen überschattet und abgebrochen worden. Doch dass es zum erneuten Duell mit Rhein Fire kommen würde, entschied sich erst am Sonntag durch das Spiel zwischen Stuttgart Surge und den Wroclaw Panthers aus Polen. Da sich die Stuttgarter mit 37:14 durchsetzen konnten, treten sie am kommenden Wochenende bei den Vienna Vikings an und Frankfurt ist in der Schauinslandreisen-Arena zu Gast.