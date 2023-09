Im Livestream Rhein Fire kämpft gegen Frankfurt Galaxy um den Einzug ins Finale

Ausgangslage: Rhein Fire hat in der regulären Saison alle zwölf Spiele gewonnen und sich dadurch ein Freilos in der ersten Play-off-Runde erspielt. Unter den Gegnern war zweimal auch Frankfurt Galaxy. Die einzigen beiden Niederlagen der Frankfurter kamen in diesen Partien gegen Fire. In Runde eins der Play-offs setzten sie sich mit 20:3 gegen Berlin Thunder durch. Das alles spielt nun keine Rolle mehr: Der Gewinner steht im Finale gegen Stuttgart, für den Verlierer ist die Saison beendet.