Kostenlos im Livestream Play-off-Start zwischen Frankfurt und Berlin

Nach zwölf Spieltagen ist die reguläre Saison der European League of Football (ELF) zu Ende gegangen. Sechs Teams sind jetzt noch übrig, die in den Play-offs um den Einzug ins Finale am 24. September in Duisburg kämpfen. Den Anfang machen Frankfurt Galaxy und Berlin Thunder am Samstag um 15.15 Uhr. Die Partie gibt es bei uns im kostenlosen Livestream – weiter oben im Artikel oder hier.