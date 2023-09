Vor den ELF-Play-offs Fast immer gewinnt der Favorit

In der ersten Saison, 2021, gab es dort lediglich zwei Halbfinals, es gab ja auch erst acht Teams. Die Sieger der beiden damaligen Divisions spielten gegen den jeweils Zweitplatzierten. In beiden Fällen setzte sich der Tabellenerste durch. Im Endspiel trafen dann Frankfurt Galaxy und die Hamburg Sea Devils aufeinander. Frankfurt hatte in der regulären Saison das bessere Ergebnis erzielt und war nach Anzahl der Siege das beste Team der Liga. Im Finale gewann Galaxy dann auch, so knapp und spannend es auch war.