Im Volksparkstadion Otto Waalkes wirft die Münze beim Rhein-Fire-Spiel in Hamburg

So stand er also kurz vor dem Kickoff in der Mitte des Feldes zwischen den Kapitänen beider Mannschaften, darunter Fire-Safety Omari Williams. Dieser hatte als Gast die Wahl und entschied sich für Zahl. Ottos anschließend geworfene Münze ergab allerdings Kopf, sodass die Sea Devils bestimmen konnten, wer zuerst den Ball bekommt. Sie entschieden sich dafür, zunächst zu Rhein Fire zu kicken - und damit war Ottos Auftritt auch schon wieder beendet.