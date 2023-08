Kostenlos im Livestream Rhein Fire reist nach München zum „Team der Stunde“

Die Erinnerungen an das Hinspiel sind auch am Rhein noch frisch. Und so erwarten alle ein gehöriges Stück Arbeit, um am Sonntagabend bei 10-0 Siegen stehen zu können. Denn nur darum geht es, das stellte Cornerback Till Janssen noch einmal klar. „Danke für die Glückwünsche, aber die Play-offs beginnen frühestens in vier Wochen. Bis dahin stehen noch drei Spiele auf dem Plan, die wir nicht mit links erledigen können.“ Das erste ist das in München.