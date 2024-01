Aus den Klitschen in die Arenen Rhein Fires Spielplan zeigt, wo die ELF hin will – und hin muss

Doch es sind nicht nur die Gegner, die etwas über die gesteigerte Qualität der ELF aussagen. Es sind auch und vor allem die Orte, an denen die Spiele ausgetragen werden, von denen eine Signalwirkung ausgeht. Eine Signalwirkung, die man salopp umschreiben könnte mit dem Slogan: Raus aus den Klitschen, rein in die Arenen! Denn genau da führt Rhein Fires Spielplan verlässlich hin. In Arenen, weniger in bessere Bezirkssportanlagen. Sportpublikum ist 2024 zu weiten Teilen Event- und TV-Publikum. Und beide wollen mehr sehen, mehr erleben, als in die Jahre gekommene Fußballstadien, die mit Pinsel und Farbe auf hippe Football-Places getrimmt werden sollen. Pinsel und Farbe können dann auch – das muss man der Liga und den Franchises anrechnen – 2024 meist in der Werkstatt bleiben. Die Spielstätten 2024 können sich durchaus sehen lassen. Das beweist der Spielplan von Rhein Fire beispielhaft. Ein Blick im Einzelnen: