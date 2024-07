Duell am Sonntag Warum Frankfurt gegen Rhein Fire plötzlich krasser Außenseiter ist

Das liegt zum einen an der gegenwärtigen Verfassung der Frankfurter. Vier ihrer bisherigen sechs Spiele haben sie verloren und vor allem das am vergangenen Samstag tat weh. Wir bei der Rheinischen Post hatten in den Tagen zuvor noch sinniert, wie unwahrscheinlich es doch sei, Kostenpflichtiger Inhalt dass ein schwächeres Team der European League of Football eines aus der stärkeren Gruppe schlägt. Und dann gewannen die Cologne Centurions in Frankfurt. Vielen Dank dafür, liebe Galaxy.