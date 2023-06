„Bemerkenswerte Zahl“ Mehr als 25.000 Karten für ELF-Finale in Duisburg verkauft

Die European League of Football hat für das Finale am 24. September in Duisburg bereits mehr als 25.000 Karten verkauft. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, ist die 30.000 Zuschauer fassende Arena damit zu mehr als 80 Prozent gefüllt. „Das ist eine bemerkenswerte Zahl. Vor allem, wenn man bedenkt, dass in den Sternen steht, welche Teams das Finale bestreiten werden“, sagte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica.