Kostenlos im Livestream Rhein Fire im Finale der ELF gegen Stuttgart Surge

Das Finale: Ausgetragen wird das Endspiel in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg, indem Rhein Fire normalerweise seine Heimspiele austrägt. Nun wird man aber Gast im eigenen Stadion sein. Es sind bereits über 30.000 Karten verkauft, 31.500 Fans passen rein – gut möglich also, dass das Finale ausverkauft sein wird. So oder so wird es ein neuer Zuschauerrekord für ein Championship Game der ELF. Alles Wichtige zum Finale gibt es hier.