Finale der ELF Stuttgart Surge kann das Tempo von Rhein Fire nicht mitgehen

Stuttgart spielt meistens mit lediglich drei Defensive-Line-Spielern, ansonsten attackieren unterschiedliche Spieler aus der Linebacker-Reihe. Bestimmt auch, um diesen numerischen Vorteil (fünf in der Offensive Line gegen drei) direkt an der Line of Scrimmage noch zu vergrößern, spielte Rhein Fires Angriff zu Beginn oft mit zwei Running Backs oder zwei Tight Ends. In der Saison zuvor waren die Formationen mit jeweils oder insgesamt nur einem davon öfter genutzt worden. Im ersten Ballbesitz klappte das noch nicht, das Laufspiel nahm trotz der Menge und Masse an Blockern keine Fahrt auf. Beim ersten Passversuch stand Quarterback Jadrian Clark unter Druck. „Da haben sie uns in einem Cover-Zero-Look erwischt“, sagte Clark hinterher. Heißt: Stuttgart deckte alle Passempfänger Mann-gegen-Mann, der Rest machte Druck. Danach lief es aber besser und beim ersten Touchdown durch Nathaniel Robitaille machten sich die vielen geübten Blocker bezahlt. „Wir haben als Team einen Weg gefunden, zu gewinnen, und das ist das Schöne“, sagte Clark.