Rhein Fire holt den Titel „Das war Championship-Football“

Der TV-Sender Prosieben vergab seine Auszeichnung zum Spieler des Spiels auch nicht an den Quarterback, der sechs Touchdown-Pässe geworfen hatte, sondern an Soufyan Dardour, dessen Geschichte auch eine ganz besondere ist. Der Defensive Back wurde erst Anfang August verpflichtet und spielte seither nur in den Special Teams. Im Halbfinale gegen Frankfurt bekam er erstmals eine größere Rolle, als er für den verletzten Jannik Seibel einsprang. Im Finale war er nun das erste Mal als Starter auf dem Feld – und dann gleich so eine Performance.