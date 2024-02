Rätsel um Partie gegen Madrid Elf denkbare Ausweichstadien für Rhein Fire im Check

Es bleibt dabei: Wer Tickets für ein Heimspiel von Rhein Fire kaufen will, hat weiter nur die Möglichkeit, dies für fünf von sechs Partien zu tun. Für den Heimauftakt in Woche 3 am 8. Juni gegen die Madrid Bravos ist der Ticketverkauf noch nicht angelaufen – denn es steht immer noch nicht fest, wo diese Partie ausgetragen wird. Klar ist nur: Sie wird nicht in Duisburg stattfinden, denn die dortige Arena steht an dem Termin wegen Umbauarbeiten nicht zur Verfügung. Das ist länger bekannt.