Liga informiert Franchise Wann das Düsseldorf-Spiel für Rhein Fire im Spielplan 2025 ansteht

Wäre am 18. Mai die Arena in Düsseldorf denn frei? Theoretisch ja, denn Fußball-Zweitligist Fortuna tritt an diesem Tag am 34. und letzten Spieltag auswärts in Magdeburg an. ABER: Es würde schon sehr überraschen, wenn Stadionbetreiber D.Live die Arena am 18. Mai für Rhein-Fire-Football freigeben würde, denn sollte Fortuna sich erneut für die Relegationsspiele zur Bundesliga qualifizieren, stünde das Heimspiel als Zweitligist am Montag, 26. Mai an. Und davor wird man kaum den eh schon strapazierten Rasen in Düsseldorf von Footballern umpflügen lassen. Die Termine 18. und 25. Mai kann man also streichen für das Düsseldorfer Heimspiel von Rhein Fire. Übrigens: Sollte die ELF-Saison 2025 nur eine Bye-Week einbauen, könnte sie erst am 25. Mai starten. Das Resultat wäre dasselbe.