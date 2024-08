Liga-Chef Esume ELF „zeigt in die richtige Richtung – aber es ruckelt“

Die Liga ist in ihrem vierten Jahr, sie ist einst angetreten, sportliche Qualität auf Augenhöhe zu erzeugen. Sie will in die großen Stadien ziehen und von einem Boom profitieren, den Esume wie folgt beschreibt: „Es gab in der Bundesrepublik nach Fußball noch nie so eine Cinderella-Geschichte wie den Football in der Sportlandschaft.“ Millionen Menschen haben ein Lieblingsteam: aber eben in der NFL. In der ELF flogen gerade die Hamburg Sea Devils aus dem Stadion von Hannover 96, weil nach dem Spiel der Rasen bunt und völlig ramponiert war.