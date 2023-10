Rhein-Fire-Kontrahent Cologne Centurions trennen sich von Head Coach und Sportdirektor

Düsseldorf · Nicht nur bei Rhein Fire ist nach der Saison auch vor der Saison. Überall in der Liga stehen personelle Wechsel an. So auch beim rheinischen Rivalen in Köln. Die Centurions besetzen gleich zwei der wichtigsten Posten in Coaching Staff und Management neu.

Ob es für Rhein Fire ein direktes Wiedersehen mit den Cologne Centurions in der kommenden Saison der European League of Football (ELF) gibt, wird der Spielplan zeigen. Auf keinen Fall ein Wiedersehen wird es für Fire auf Kölner Seite aber mit David Drane und Christos Lambropoulos geben. Denn sowohl vom Sportdirektor als auch vom Head Coach haben sich die Centurions getrennt, wie sie nun bekanntgaben. Ehemaliger Rhein-Fire-Running-Back ist jetzt ein Hollywoodstar Berühmter Vater und Football-Vergangenheit Ehemaliger Rhein-Fire-Running-Back ist jetzt ein Hollywoodstar „Sportdirektor David Drane und Headcoach Christos Lambropoulos werden keine Vertragsverlängerungen für die kommende Saison erhalten“, teilten die Kölner auf ihrer Homepage mit. Ebenso werden die Verträge mit Defense Coordinator Javan Lenhardt, Jason Tillery (OL Coach) und Glynn Mansfeld (RB Coach) nicht verlängert. 72 Bilder Das ist der Kader von Rhein Fire 72 Bilder Foto: Rhein Fire/Justin Alexander Derondeau Die Entscheidung, diese Veränderungen vorzunehmen, sei nach eingehender Analyse und umfangreichen Gesprächen über die sportliche Zukunft getroffen worden, hieß es vonseiten der Centurions. „Dabei wurde deutlich, dass Veränderungen in diesen Verantwortungsbereichen notwendig sind, um die zukünftige sportliche Ausrichtung erfolgreich umzusetzen. Dies war eine schwierige Entscheidung, die wir mit Bedauern getroffen haben, aber sie ist notwendig, um unser Ziel zu erreichen.“ Wer neuer Sportdirektor und neuer Head Coach wird, steht noch nicht fest. Clarks Plan mit dem Master in Bristol und der Rückkehr zu Rhein Fire „Würde gerne verlängern“ Clarks Plan mit dem Master in Bristol und der Rückkehr zu Rhein Fire In der abgelaufenen Meistersaison war Rhein Fire in der Regular Season gleich zweimal auf die Cologne Centurions getroffen. Ende Juni gewann Fire auswärts 43:0, das Heimspiel Ende Juli endete sogar 62:3 für die Gastgeber. In beiden Duellen waren die Rivalen aus der Domstadt völlig chancenlos. 105:3 als Bilanz der beiden Duelle liest sich wahrlich einseitig. Mit der Rheinischen Post durch die Offseason von Rhein Fire Football-News, Analysen, Historie Mit der Rheinischen Post durch die Offseason von Rhein Fire Am Ende schlossen die Kölner die Western Conference der ELF immerhin noch mit einer Bilanz von 4-8 Siegen ab, das bedeutete den geteilten vierten Rang in der Division mit den Hamburg Sea Devils. Siege hatten die Centurions einfahren können bei den Prague Lions und gegen die Prague Lions. Die anderen beiden Siege erfolgten auf dem Papier, weil die Leipzig Kings sich vom Spielbetrieb zurückgezogen hatten. So herrscht in Köln also in Sachen Perfomance und Zielen noch ordentlich Luft nach oben mit Blick auf die Spielzeit 2024. Egal, wie dann der Head Coach auch heißen mag. Hier geht es zur Bilderstrecke: Rhein Fire feiert Meisterschaft im Düsseldorfer Rathaus

