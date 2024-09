Deutlicher Sieg gegen Wien Rhein Fire verteidigt den ELF-Titel

Was die Vikings nun dringend brauchten, war ein Stopp der Defense direkt nach der Pause. Stattdessen wurde es ein Ballbesitz genau nach Fires Geschmack. Gute Balance zwischen Lauf- und Passspiel und am Ende ein Touchdown-Pass von Clark auf Tim Sauerland. In ihrem ersten Drive der zweiten Hälfte schafften die Vikings dagegen nicht einmal ein First Down. Die Verhältnisse waren damit geklärt.