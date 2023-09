ELF-Champion mit Rhein Fire Für Jadrian Clark zählt nur der Teamerfolg

Doch am folgenden Samstagabend ging es zumindest für einige Minuten durchaus um das Individuum Clark. Nämlich, als er als Most Valuable Player (MVP), also wertvollster Spieler, der ELF 2023 ausgezeichnet wurde. Natürlich vergaß er bei seiner Rede hinterher nicht seine Teamkameraden, Coaches und alle anderen von Rhein Fire – Offensive Tackle Sven Breidenbach stand mit auf der Bühne –, doch zumindest für einige Zeit war Clark der Mittelpunkt, ob nun gewollt oder nicht. Nach der Verleihung galt es viele Hände zu schütteln und Fotos zu machen, bevor er sich dann nach Hause verabschieden konnte. Am Sonntag wartete schließlich noch eine letzte große Aufgabe, die er mit Bravour löste: 53:34-Sieg, sechs Touchdown-Pässe.