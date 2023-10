In Gelsenkirchen Bereits 10.000 Karten für ELF-Finale 2024 verkauft

Düsseldorf · 31.500 Zuschauer haben in Duisburg den Titelgewinn von Rhein Fire in der European League of Football (ELF) gegen Stuttgart Surge gesehen. Das Finale 2024 findet in Gelsenkirchen statt. Dort passen noch mehr Fans rein. Und die erste Vorverkaufsmarke wurde jetzt schon durchbrochen.

06.10.2023, 19:08 Uhr

Die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg beim Finale 2023 zwischen Rhein Fire und Stuttgart Surge. Foto: ELF/Jonas Wicker

(dpa/klü)