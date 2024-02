Ziel für 2024 ELF möchte 750.000 Fans in die Stadien locken

Die Hamburger sind nicht die einzigen, die sich die großen Stadien vornehmen. Die Wroclaw Panthers spielen eine Partie in der ebenfalls über 40.000 Fans fassenden Tarczynski-Arena in Breslau. Auch in dieser Größenordnung ist das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg, in dem die Munich Ravens ein Spiel austragen werden. Frankfurt Galaxy weicht für das Spiel gegen Rhein Fire an den Bieberer Berg in Offenbach aus, der mit 20.500 Plätzen größer ist als die PSD Bank Arena in Frankfurt. Die Cologne Centurions spielen aufgrund der Fußball-EM die meisten Heimspiele am Aachener Tivoli, in den über 32.000 Fans passen. Und das Ende der Fahnenstange ist damit wahrscheinlich noch gar nicht erreicht, mehr Teams werden größere Stadien suchen.