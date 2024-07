Football-Liga am Scheideweg Dieses Problem gefährdet die Zukunftspläne der ELF

Mehr als 13.000 Fans verließen am Sonntagabend die Duisburger Arena mit einem guten Gefühl. Das Wetter war schön, die Heimspiel-Party gewohnt unterhaltsam, und am Ende gewannen ihre Lieblinge von Rhein Fire gegen die Cologne Centurions mit 62:9. In der Hamburger Ligazentrale der European League of Football (ELF) dürfte sich die Freude über diesen Erdrutschsieg dagegen in Grenzen gehalten haben. Denn das Ergebnis von Duisburg steht exemplarisch für ein beharrliches Problem, das das Potenzial hat, die Entwicklung der Liga nachhaltig zu gefährden.