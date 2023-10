Nach den Bye Weeks Wie Rhein Fires Offensive noch effizienter wurde

Ein gutes Beispiel ist das Duell in Woche elf mit den Hamburg Sea Devils: Der Gegner hatte in der gesamten Saison noch keinen Touchdown per Laufspiel zugelassen. Also begann Fire das Spiel mit ausschließlich Laufspielzügen und erzielte direkt mal einen Touchdown. Und später noch einen. Mit Kalkül, wie Andrew Weidinger hinterher mit seinem typischen schelmischen Grinsen zugab. Er ist der Kopf hinter alldem: „Er ist super smart und hat immer eine Antwort auf alles, was die Defense uns zeigt“, sagte Yasir Raji im Interview mit unserer Redaktion über ihn.