Neue Regelung mit der GFL Kurzfristige Wechsel wie von Clark zu Rhein Fire nicht mehr möglich

Plötzlich standen die Lübeck Cougars ohne Quarterback da: Am 21. Juli 2022 teilten sie auf ihrer Homepage mit, dass Jadrian Clark mit sofortiger Wirkung in die European League of Football (ELF) und zu Rhein Fire wechseln würde. Das habe der US-Amerikaner am Vorabend den Verantwortlichen gesagt. „Trotz dieser enttäuschenden und für den Verein sehr kurzfristigen Entscheidung wünschen die Lübeck Cougars Clark viel Erfolg“, schrieb das Team aus der zweiten Spielklasse der German Football League (GFL) damals weiter.