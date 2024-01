Rhein Fire, DEG, Fortuna und Borussia Düsseldorfer Sportteams rufen zur Demonstration gegen Rechtsextremismus auf

Die vier größten Düsseldorfer Sportteams werben in dieser Mitteilung für eine Teilnahme an der Demonstration gegen Rechtsextremismus, die am 27. Januar auch in Düsseldorf stattfindet. „Wir stehen gemeinsam für die Werte unserer Demokratie ein und treten fremdenfeindlichen Strömungen aktiv entgegen“, heißt es darin. „Macht mit und nutzt am 27. Januar in Düsseldorf Eure Stimme. Lasst uns gemeinsam ein Zeichen für unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat setzen.“