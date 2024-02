Neue Kooperation Warum eine Klinik in der ELF-Saison 2024 „Rhein-Fire-Bereitschaft“ hat

Auch Fires Head Coach Jim Tomsula war anwesend. Gensior, der seit 2020 als leitender Arzt in der Gelenkchirurgie der Klinik in privater Trägerschaft tätig ist, hatte im vergangenen Jahr mehrere Spieler von Rhein Fire operiert. So kam letztlich auch die Kooperation zustande, mit der die medizinische Betreuung des Footballteams verbessert werden soll. „Das Wichtigste, was wir haben, ist die Gesundheit unserer Spieler. Leider sind Verletzungen Teil des Sports, damit müssen wir umgehen“, sagte Tomsula.