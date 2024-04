Kader-Check Defense Was Rhein Fire aus der Vorsaison gelernt hat

Rhein Fire hatte in der Vorsaison gerade in der Defense viel mit Verletzungen zu kämpfen. Um sich dagegen zu wappnen, kann man nicht unendlich mehr Spieler aufnehmen. Möglich ist aber, sich auch in der Breite qualitativ besser aufzustellen. Das hat Fire gerade in der Front getan – zumindest auf dem Papier. Das federt auch mögliche Abgänge nach Kanada ab. Insgesamt sieht die Defense im Vergleich zum Vorjahr verbessert aus und hat viel Potenzial.