Die Lehren aus Schalke und Braunschweig Der Football ist naiv, wenn er auf Wohlwollen des Fußballs baut

Wenn die Deutsche Fußball-Liga (DFL) mehrmals im Jahr bekannt gibt, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga konkret stattfinden, richtet sich die Information zuvorderst an die beteiligten Vereine, aber eben auch an die Fans der Klubs, die dann ihrerseits in die konkrete Planung ihrer Stadionbesuche gehen können. Als die DFL nun aber erst am 4. Juli den Rahmenspielplan veröffentlichte und dann am 18. Juli konkrete Terminierungen für die ersten Spieltage nachreichte, dürfte sich – besser: sollte sich – noch jemand anderes zwischen den Zeilen als Adressat angesprochen gefühlt haben: der Football.