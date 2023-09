Heiße Ware in der NFL Die Lions vor dem Saisonstart gegen die Chiefs

„Wir hatten letztes Jahr eine starke Saison am Ende, das haben die Leute gesehen. Die NFL liebt unseren Headcoach, unsere Story und die Spieler in der Mannschaft. Sie haben uns das erste Spiel gegeben, weil sie glauben, dass wir diese Saison noch besser sind“, sagte St. Brown der Deutschen Presse-Agentur vor der Reise nach Kansas City. Die jahrzehntelang notorisch schwachen Lions haben mit den acht Siegen in den vergangenen zehn Spielen in Detroit eine Euphorie entfacht, wie es sie ewig nicht mehr gegeben hat.