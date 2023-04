Streaming-Unterbrechung RTL+ entschuldigt sich für „Pipipause“ bei NFL-Draft

Unter den Nachwuchstalenten, die sich für den Draft angemeldet haben, befinden sich in diesem Jahr auch drei deutsche Football-Spieler. Kilian Zierer, Lorenz Metz und Marlon Werthmann werden absehbar - wenn überhaupt - aber erst in den späteren Runden am Freitag und Samstag ausgewählt. Runde zwei und drei des Drafts finden am Freitag (Ortszeit) statt, die Runden vier bis sieben am Samstag.