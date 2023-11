Football-Riese wankt Der sportliche Niedergang der Patriots

In diesen Tagen wird das Missverhältnis zwischen glorreicher Historie und trister Gegenwart bei den New England Patriots besonders deutlich. Das sogenannte „Patriots-Haus“ im Herzen von Frankfurt erinnert vor dem Spiel gegen die Indianapolis Colts am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) an die ganz großen Erfolge des Traditionsklubs, für den seit Oktober auch Oliver Bierhoff (55) tätig ist. Erstmals in der Klubgeschichte wurden die sechs Vince-Lombardi-Trophäen ins Ausland verschifft. Zahlreiche Fotos, Shirts und Banner an den Wänden zeugen von großen Siegen - doch die sind alle lang her.