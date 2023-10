Madrid einziger Neuzugang ELF expandiert erst 2025 weiter – Vorerst kein Comeback der Kings

Mit dem Startfeld der 17 Teams ist zudem klar, dass die Leipzig Kings, die sich im Verlaufe der 2023er-Saison vom Spielbetrieb zurückzogen, nicht wieder einsteigen werden. Zumindest vorerst: „Nichts hat sich an dem Fakt verändert, dass wir vom Standort Leipzig vollständig überzeugt sind und wir an das Football-Potenzial in der Region glauben“, sagte ELF-CEO Zeljko Karajica. „Nach den Erfahrungen der vergangenen Saison haben wir jedoch keine Eile. Es ist wichtig, dass die Kings eine mittel- und langfristige Perspektive in der ELF haben, wirtschaftlich und sportlich.“